Sel ve yangındaki sigorta bilgileri açıklandı

19 Ağustos 2021 itibarıyla yangın ve kasko poliçesi kaynaklı 1852; Kasko, Konut, İşyeri, Yangın ve Mühendislik poliçeleri kaynaklı ise 687 adet hasar ihbarı alındığını açıklayan Türkiye Sigorta Birliği: “Sigorta sektörü olarak, tüm paydaşlarımızla birlikte, zararların bir an önce giderilebilmesi adına sorumluluğumuzu eksiksiz yerine getirmek için her zamanki gibi çalışmaya devam ediyoruz.”

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Manavgat, Bodrum, Marmaris ve Milas’ta yangınlarla; Artvin, Rize, Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta ise sellerle oluşan hasarlar hakkında güncel veriler hakkında açıklamalarda bulundu.

Manavgat, Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde, Yangın ve Kasko poliçeleriyle sektörün sağladığı toplam teminat tutarının yaklaşık olarak 100 milyar TL olduğunun altı çizilen açıklamada, “19 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla yangınlar sebebiyle tüm bölgelerden 1852 hasar ihbarı alınmıştır” denildi. Söz konusu tarih itibariyle 3 milyon 700 bin liralık hasar ödendiği ve toplam hasar tutarının da 61 milyon 500 bin TL olarak belirlendiğini açıklandı. Hasar ihbarlarının 706’sı Bodrum’dan, 524’ü Manavgat’tan, 377’si Marmaris’ten ve 245’i Milas’tan yapıldı.

Artvin, Rize, Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta, Kasko, Konut, İşyeri, Yangın ve Mühendislik poliçelerinde 687 ihbar dosyasıyla birlikte toplam hasar tutarı yaklaşık olarak 83 milyon TL olarak belirlenirken, söz konusu tarih itibariyle ise yaklaşık olarak 14 milyon TL ödeme yapıldığı ifade edildi. Hasar ihbarlarının 124’ü Artvin’den, 46’sı Rize’den, 40’ı Bartın’dan, 277’si Kastamonu’dan ve 200’ü Sinop’tan yapıldı. İhbarların Artvin ve Rize’de ağırlıklı olarak Kasko ve İşyeri poliçelerinde; Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta ise Kasko ve Yangın poliçelerine yönelik olduğu görüldü.

Hızla aksiyon aldık

Türkiye Sigorta Birliği, yangınlar ve sellerden zarar gören sigortalılara bir an önce destek olmak için ilk günden itibaren çok yoğun çalıştıklarının altını çizerek; “Afet Koordinasyon Merkezleri ivedilikle iletişim kurabilmek için TSB uzman personelini bölgeye yönlendirmek, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile iletişime geçerek bölgedeki sigortalılara SMS aracılığı ile sigorta poliçelerinden nasıl yararlanabilecekleri konusunda hızlıca bilgilendirme yapmak, evrak temin sürecinde gerekli kolaylıklar sağlamak gibi yollarla sürecin en doğru ve etkin şekilde işlemesi için çalışıyoruz. Birçok sigorta şirketimiz, afet bölgelerine gerek temsilcilerini göndererek gerekse irtibat büroları kurarak zararın giderilmesine yönelik hızla aksiyon alırken, avans niteliğinde ödemeler yapılması kararımızla birlikte ise sigortalılarımızdan olumlu geri dönüşler almaya başladık. İhbarlar devam ediyor, sigorta sektörü olarak yaraların sarılması, zararların bir an önce giderilebilmesi ve hasar tazmin sürecinin hızla işletilebilmesi adına, sektörün rehber kuruluşu olarak, sorumluluğumuzu eksiksiz yerine getirmek için tüm paydaşlarımızla birlikte her zamanki gibi çalışmaya devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Sigorta geleceğe güvenle bakmanın anahtarı

Türkiye Sigorta Birliği açıklamasında, yaşanan doğal felaketlerin sadece bizim ülkemizin bir gerçeği olmadığını ve son dönemde dünyanın birçok yerinde felaketlere şahit olunduğuna dikkat çekerek, “Uluslararası sektörel raporlara göre, 2021 yılının ilk altı ayında dünya genelinde meydana gelen 163 doğal afette ekonomik kayıplar yaklaşık 93 milyar dolara bunun içinde sigortalı hasarların da büyük bir kısmı gelişmiş ve sigortalılık oranlarının yüksek olduğu ülke kaynaklı olmak üzere yaklaşık 42 milyar dolara ulaştı. Buradan da anlaşılacağı üzere sigortalı hasar oranları toplam hasarın yaklaşık yüzde 50’lere yaklaşmakta ve bu oran da her geçen gün artmakta. Ülkemizde ise yaşanan doğal felaket kaynaklı ekonomik kayıpların henüz yüzde 10’lar civarındaki kısmı, sigortalı kayıplardan oluşuyor. Sigorta bilincinin yüksek olduğu ülkelerde yaşanan doğal felaketlerin yarattığı ekonomik kayıpların etkilerinin sigorta ile birlikte çok kısa sürede atlatıldığını görüyoruz. Unutulmamalıyız ki iklim değişikliği artık dünyamızın önemli bir gerçeği ve riskler her geçen gün hızla artıyor. Bu nedenle de sigorta geleceğe güvenle bakmanın en önemli anahtarı ve bir gelişmişlik göstergesi. Sigorta, yaşanan doğal felaketlerde devletlerin ve bireylerin üzerindeki ekonomik yükü azaltmada büyük bir görev üstlenirken bunun en güzel örneklerini gelişmiş ekonomilerdeki sigortalılık oranlarının yüksekliğinden çok net bir şekilde anlayabiliyoruz.” ifadelerine yer verdi.