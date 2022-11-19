Selçuk Öztürk yeniden seçildi e-ticaret bayram etti

Konya Ticaret Odası’nın yapılan Meclis ve Meslek Komiteleri Üyelikleri seçimlerinin ardından oluşan yeni Meclis üyelerinin gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu seçimleri tamamlandı. Tek listeyle gidilen seçimlerde yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen KTO Başkanı Selçuk Öztürk güven tazeledi.

Konya Ticaret Odası’nın 12 Kasım 2022’de yapılan Meclis ve Meslek Komiteleri Üyelikleri Seçimleri sonuçlarının kesinleşmesinin ardından KTO Meclis Üyeleri tarafından Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu Delegeleri seçimleri gerçekleştirildi. Yeni Meclis Üyeleri tarafından yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen KTO Başkanı Selçuk Öztürk güven tazeledi.

Yapılan seçimlerde yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Selçuk Öztürk (Başkan), Üyeler: Ahmet Keresteci, Fahrettin Doğru, Fahreddin Özkul, Hasan Yılmaz, İsmail Hakkı Karaca, Lütfi Can Başaran, Mehmet Emin Gürbüz, Mehmet Çakır, Ramazan Erkuş, Serhat Yaya

Konya Ticaret Odası’nın yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev dağılımı yapacak.

Seçimlerde Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin yanı sıra Disiplin Kurulu ve TOBB Genel Kurulu Delegeleri de belirlendi.

En yaşlı üye Hatice Mendi’nin başkanlığında yapılan ilk Meclis toplantısında Ahmet Arıcı da Meclis Başkanı seçildi. Meclis Başkanlığı görevine yeniden seçilen Ahmet Arıcı yaptığı teşekkür konuşmasında, “Odamız örnek bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde seçimlerini gerçekleştirdi. Yeni dönemde birlikte şehrimize hizmet edeceğiz” dedi.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk de Meclis üyelerine hitaben bir teşekkür konuşması yaptı. Başkan Öztürk, “Konya Ticaret Odası’nın büyüklüğüne, temsil ettiği üyelerine yakışır bir şekilde yürüttüğümüz seçim sürecini bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktayız. Seçimlerimizde Şahsıma ve Yönetim Kurulumuza göstermiş olduğunuz teveccüh için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Konya Ticaret Odası Meclisine seçilen arkadaşlarımızla bugün gerçekleştirdiğimiz seçimlerimizde yönetim kurulumuza, meclis başkanlık divanımıza, komisyonlarımıza ve TOBB delegeliğine seçilen arkadaşlarımızı da kutluyor yeni dönemde başarılar diliyorum. Geçtiğimiz dönemde Konya Ticaret Odası Meclisinde, Meslek Komitelerinde, Yönetim Kurulumuzda, Başkanlık Divanımızda, Komisyonlarımızda ve TOBB Delegeliğinde yer alan her bir arkadaşıma şehri için, ülkesi için yaptığı çalışmalardan dolayı en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Cumartesi günü ve bugün yaptığımız seçimlerde Odamızın yönetim kademelerine seçilen arkadaşlarımızın, hizmet makamı olan bu yerlerde bir bayrak yarışı inancıyla görevlerini hakkıyla yerine getireceğine inancım tamdır. Konya Ticaret Odası’nın yönetim kademesinde olan bizler tarihimizden bize ulaşan Ahilik, Vakıf ve Medrese kültürünü harmanlayarak günümüzde yaşatmak, uygulamak ve gelecekte de burada görev yapacak kardeşlerimize aktarma düsturuna sahibiz. Konya Ticaret Odası, Konya’nın en büyük, Türkiye’nin de sayılı büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir. Böylesine bir kurumda hizmet etmek, Konya’nın ve ülkemizin geleceğine hizmet etmek anlamına gelmektedir. Konya Ticaret Odası yeni dönemde de siz değerli meclis üyelerinden alacağı güçle; birlik ve beraberlik içerisinde Konya’ya ve ülkemize hizmet üretmeye devam edecektir. Bugün Konya; küresel ticarete entegre olmuş, dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biridir. Üretimiyle, uluslararası ticaretiyle, girişimcilik kültürüyle Konya, Türkiye’nin hedeflerinde motor olmuştur. Şehrimizin bu başarısı Konya Ticaret Odası’nın gecesine gündüzüne katan, her türlü cefaya katlanan, vefakâr üyeleri sayesindedir. Şehrimiz ve ülkemiz için yaptıkları büyük katkıdan dolayı Allah hepsinden razı olsun. Ülkemiz 2023 yılında kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayacak. Konya Ticaret Odası, gelecek yüz yılda da ülkemiz ekonomisinin hedeflerine ulaşmasında üzerine düşen tüm görevleri yerine getirecektir. Şunu kararlılıkla ifade ediyoruz ki Konya Ticaret Odası olarak şehrimiz ekonomisine değer katan projelerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Dünya çapında ‘marka oda’ hedefimizi gerçekleştirmek için başlattığımız birçok projemizi sizlerle birlikte tamamlayacağız. Yine sizlerle birlikte bu projelerimize yenilerini katacağız. Odamızın ve Odamız çatısı altında kurulan Üniversitemizin, Vakfımızın, Teknoloji ve Eğitim Kampüsümüz ve bünyesindeki merkezlerimizin Konya ve ülke ekonomisine katkısını bu dönemde artıracağız” şeklinde konuştu.