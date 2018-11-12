RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce, ÇAYKUR'la hep birlikte büyüyeceklerini, hep birlikte tekrar anlı şanlı günleri yaşayacaklarını belirtti.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda-İş Genel Başkanı Mehmet Şahin, Genel Başkan Yardımcıları Tevfik Ali Hançeroğlu ve Emin Sürücü, Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanı Sultan Murat Karadağ ile bazı sendika görevlileri, genel müdürlük görevine atanan Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüce, ÇAYKUR'u hep birlikte büyütmek için çalışacaklarını vurguladı.

Yöneticilerin birlikte çalıştığı insanlarla başarıya ulaşabileceğine dikkati çeken Yüce, "Biz ÇAYKUR'la hep birlikte büyüyeceğiz. Sen ben yok, hep birlikte biz ÇAYKUR olacağız. Hep birlikte tekrar anlı şanlı günleri yaşayacağız." dedi.

Yüce, şehirlerin ekonomisi, kültürü ve sporu ile marka olduğunu belirterek, "Rize bu anlamda marka olmayı hak ediyor. Güzel bir şehir, ÇAYKUR gibi bir kurum ve bölgenin lokomotifi çay çok kıymetli. Böyle nimetler varken bize dur durak olmamalı. Bu nedenle bütün engelleri aşmak mecburiyetindeyiz. Önümüze gelen bütün setleri yıkmak mecburiyetindeyiz. Bize set falan dayanmaz. Set yapanlar o setin altında kalacaklardır." ifadesini kullandı.

Bölgenin ürettiği ürüne sahip çıkması, herkesin ortak akıl üretmesi gerektiğini kaydeden Yüce, konfederasyonun bu konudaki gayretlerini bildiklerini ancak bunu daha da yukarılara taşımak zorunda olduklarını söyledi.

Yüce, ÇAYKUR çayının her noktada yer alması, Türkiye'nin doğusundan batısına ulaşmadıkları mecra kalmaması gerektiğini ifade etti.

Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan ise ÇAYKUR'un kalitesini tartışmadıklarını, dünya kalitesinde ürünleri olduğunu vurgulayarak, ÇAYKUR'un büyümesi, gelişmesi, güçlenmesi için üzerlerine düşen sorumlulukların bilincinde olduklarını ve yerine getirmeye çalıştıklarını anlattı.

Kamu kurumlarının artık tasfiye edilmesi, özelleştirilmesi değil yeniden ihya edilmesi, güçlendirilmesi konusunda ÇAYKUR'un model olması gerektiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar bunu başardık. ÇAYKUR'un hem üreticileri hem tüketicileri ile çalışanları ile beraber bölgenin stratejik bir kamu kurumu olduğu konusunda genel bir mutabakatımız var ama esas olan bu kurumu geleceğe taşımaktır. Bu kurumu gelecekte daha güçlü, daha başarılı, daha etkili bir kurum haline getirme konusunda da çaba sarf etmeliyiz."



