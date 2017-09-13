Sendikacılarla konuştu kökleri ve dalları yazdı

Perihan Çakıroğlu yazıyor - Epeydir sendikacılarla konuşmamıştım. Tam 10 yıllık çalışmayla hazırlanan, iki ciltlik “Derinden Gelen Kökler” kitabının piyasaya çıkarılması vesilesiyle düzenlenen sohbette bulundum.

Kitaba Türkiye Sosyal Tarih Vakfı ile birlikte destek veren Birleşik Metal-İş Sendikası yetkilileri, bazı gazeteci abilerimiz ve dostlarla buluştuk. Hazır, Birleşik Metal İş Sendikası Başkanı Adnan Serdaroğlu da bizimle olunca sendikacılığın nereye gittiğini ele aldık.

Çünkü 13- 14 milyon SGK’ya bağlı çalışan ver ülkemizde. Ve ne yazık ki, bu kadar büyük kitle içinde sadece 1 milyon 300 bin kişi civarında sendikalı işçi mevcut. Serdaroğlu, “Bu sayı, toplam çalışanların sadece yüzde 10-11’i civarında. Toplu sözleşme yapabilenler ise yüzde 5 civarında” dedi.

Bir iPone için çalışıp giden var

Vay be, sendikacılık tarihe mi karışıyor?

Emek gücü, sermaye kaçmasın diye sürekli tavizler veriyor. Ne hükümet ne de işverenler, grevin adını bile duymak istemiyor.

Fabrikalarda robotik düzen öne çıkmış. Gelişmiş ülkelerde yükselen trend “Endüstri: 4.0”. Yani her iş robotlarla ve yüksek teknolojiyle yapılıyor ki, Türkiye henüz bu düzene de geçemedi.

Mutlaka da geçecek. Başta TÜSİAD iş dünyası, konuyu her daim ele alıyor. Hükümete de bu anlamda baskı yapmak zorunda kalıyor.

E, tabi ki, dünya nereye Türkiye oraya..

Sendikacılar ne yapacak?

İşler zor. 55 saniyede otomobil üretiliyor bugün. İşçi profilleri de değişti.

