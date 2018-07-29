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"Sendikacılık inandığınız doğruların arkasında durma işidir"

- Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Sendikacılık risk alma işidir. Sendikacılık inandığınız doğruların arkasında bedeli ne olursa olsun durma işidir. Bunu başardığınız ölçüde kamuoyundan takdir alırsınız"

KAYSERİ (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Sendikacılık risk alma işidir. Sendikacılık inandığınız doğruların arkasında bedeli ne olursa olsun durma işidir. Bunu başardığınız ölçüde kamuoyundan takdir alırsınız." dedi.

Arslan, Öz-Taşıma İş Sendikası Kayseri Temsilciliğinin açılışında, Türkiye'de sendikacılık alanında önemli işler yapıldığını söyledi.

Toplu sözleşmeler konusunda geçmişte zorlu süreçler yaşandığını belirten Arslan, "Bütün sorunların çözümünü bir sözleşmede başaramayabiliriz ama bir niyet var, samimiyet var, karşılıklı anlayış var. İnanıyorum ki zaman içinde bu süreçleri adım adım istediğimiz noktaya taşıyacağız." diye konuştu.

Kayseri belediyelerinde 27 yıldır örgütlü olduklarını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Kayseri belediyelerinde 27 yıldır varız. Çok şükür 27 yılda 27 gün kriz yaşamadık. Neden? Bütün sorunlarımız çözüldüğü için değil. Her iki tarafın iyi niyetle ve sorumlu davranmasıyla sağlandı. Bu sorumlu davranma hem belediyelerimize hem de bize kazandırdı. Sendikacılık risk alma işidir. Sendikacılık inandığınız doğruların arkasında bedeli ne olursa olsun durma işidir. Bunu başardığınız ölçüde kamuoyundan takdir alırsınız."

Konuşmaların ardından temsilciliğin açılışı yapıldı.

Açılışa, Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ve çok sayıda davetli katıldı.

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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut ArslanKayseriÖz Taşıma İş Sendikası Kayseri İl Temsilciliği
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