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Senur Biçer'den çok duygusal bir paylaşım

Arnica Markası'nın yaratıcısı sanayici iş insanı Senur Biçer sanatçı tarafı pek bilinmez. Senur Biçer'in sanatçı tarafı onu duygusallaştırır. İşte böyle bir anda öyle bir paylaşimyaptı ki Senur Biçer sosyal medyada paylaşmak şart oldu.

Senur Biçer'den çok duygusal bir paylaşım
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Oğlum ve kızım bu aralar daha sık aklıma düşüyorlar sanki.

Birbirimize anlatacaklarımız biriktikçe telefona sarılıyorum.

Onlarla konuşurken heyecanlarını duydukça, bakış açılarını dinledikçe Halil Cibran’ın şu şiirini daha iyi anlıyorum:

Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil,

Onlar kendi yolunu izleyen Hayat’ın oğulları ve kızları.

Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler

Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller.

Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil.

Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır.

Bedenlerini tutabilirsiniz, ruhlarını değil.

Çünkü ruhlar yarındadır,

Siz ise yarını düşlerinizde bile göremezsiniz.

Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama sakın onları

Kendiniz gibi olmaya zorlamayın.

Çünkü hayat geriye dönmez, dünle de bir alışverişi yoktur.

Siz yaysınız, çocuklarınız ise sizden çok ilerilere atılmış oklar.

Okçu, sonsuzluk yolundaki hedefi görür

Ve o yüce gücü ile yayı eğerek okun uzaklara uçmasını sağlar.

Okçunun önünde kıvançla eğilin

Çünkü okçu, uzaklara giden oku sevdiği kadar

Başını dimdik tutarak kalan yayı da sever.

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Anahtar Kelimeler:
Senur BiçerArnicaKHalil Cibran
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