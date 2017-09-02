Sera üreticileri Rusya umudunu sürdürüyor

ŞANLIURFA (AA) - HALİL FİDAN - Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Başkanı Müslüm Yanmaz, Rusya Tarım Bakanı Aleksey Tkaçev'in Türkiye'den kış döneminde domates alma ihtimalleri olduğunu söylediğini belirterek, "Yaklaşık 500 bin ton, yani 300 milyon dolar domates ihracatı yaptığımız Rusya'nın bu kararı alma aşamasına gelmesi biz üreticiler için çok önemli bir karardır." dedi.

Yanmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda Rusya'nın olumsuz tutumu nedeniyle, özellikle domates üreticilerinin sıkıntı yaşadığına dikkati çekerek, Rus halkının bu nedenle daha pahalıya domates tükettiğini belirtti.

Buna karşın yakın zamanda Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşandığını hatırlatan Yanmaz, domates ihracatı anlamında Rusya'dan gelen ılımlı mesajların kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerden dolayı Rusya'dan umutlu olduklarını, buna karşın pazarı çeşitlendirme kararı aldıklarını vurgulayan Yanmaz, şöyle konuştu:

"Uçak krizinden bu yana uygulanan ambargo için sürdürülen görüşmelerde dile getirdiğimiz ana ürün domateste her iki ülke de büyük kayıplar yaşamasına neden oldu. Türkiye'de ambargo nedeniyle fiyatlar düşerken, Rusya'da karaborsacılar, bu ürünü dolaylı yoldan alarak 2-3 kat fazlasına Rus tüketicilere sunuyor. Çünkü dünyada aralık-nisan döneminde domates yok denecek kadar az. Hollanda nisan ayında hasada başlıyor. İspanya ve Türkiye'de sadece ısıtmalı modern seralarda bu aylarda domates yetiştirilebiliyor. Yani Rusya'nın söz konusu aylarda bu domatesi alabileceği ülkeler çok sınırlı.

Bu nedenle modern sera üreticileri olarak Rusya'nın olumlu kararının her iki taraf için de çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Türk domatesi Belarus, Polonya, Azerbaycan, Litvanya, Nahçıvan gibi Rusya'ya komşu ülkelere satılıyordu. Ancak Türkiye tarafı olarak biz üreticiler, geniş Rusya pazarı yerine, 3-5 karaborsacının insafına kalmıştık. Rusya halkı da bizim domatesi 2-3 kat fazla fiyata almak zorunda bırakılıyordu. Yaklaşık 500 bin ton, yani 300 milyon dolar domates ihracatı yaptığımız Rusya'nın bu kararı alma aşamasına gelmesi biz üreticiler için çok önemli bir karardır."

- "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeği büyük"

Müslüm Yanmaz, bu süreçte sorunun çözülmesi noktasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgililere teşekkür ederek, 14 Eylül'de Antalya'da iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasındaki zirvede konun ele alınacağını ve sorunun çözülmesini beklediklerini belirtti.

Zirveden çıkacak olumlu kararın seracılıkta üretim ve istihdamı etkileyeceğini aktaran Yanmaz, şöyle devam etti:

"Başta sayın Cumhurbaşkanı'mızın biz üreticileri yalnız bırakmayıp sorunumuzu direkt Putin'e ileteceğini bizlere ifade etmesi ve her görüşmede bunu dile getirmesi Rusya'nın kararını gözden geçirmesine neden olmuştur. Bu süreçlerle birlikte şüphesiz yeni sera yatırımları, üretim ve istihdam gelecektir. Üreticinin morali yükselecek, daha hevesli ve şevkle üreteceğiz. Bunu yanı sıra önümüzdeki aylarda bazı Avrupa ülkelerine domates ihracatına başlıyoruz. Rusya ambargosundan sonra, pazarı çeşitlendirme kararı aldık ve bu doğrultuda Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. Avrupa'da yeni ve sürekli pazarlarımız olacak şekilde kararlılıkla ilerliyoruz."

Şanlıurfa'nın Karaali bölgesinde büyük bölümü topraksız olan jeotermal seralarda üreticilik yapan ve yeni sezona hazırlanan çok sayıda çiftçi de Rusya'nın açıklayacağı olumlu haberi bekliyor.