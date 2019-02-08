Sera yatırımında cazip kredi

ANTALYA (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, sera yatırımları için cazip kredi olanağı sunacaklarını belirterek, "Bugünkü koşullarda 7 yıl vadeli bir kredi, yüzde 8,25 faiz oranı son derece cazip, uygun faiz oranı, 10 milyon liraya kadar. 2020 yılına kadar da bunu devam ettireceğiz." dedi.

Aydın, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı"nda, "Seracılık Yeni Kredi Paketi" hakkında açıklamalarda bulundu.

Sera yatırımcılarına yönelik kredi paketi hazırladıklarını aktaran Aydın, programla sera yatırımını özellikle jeotermal su kaynaklarının bulunduğu bölgeler başta olmak üzere Türkiye'nin bütün bölgelerine yaymayı amaçladıklarını söyledi.

Tarımsal üretimin genişletilmesini, kapasitesinin, ürün verimliliğinin artırılmasını, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanmasını amaçladıklarını vurgulayan Aydın, "Böyle yaptığımız zaman üretim maliyetleri düşecek, bunlar da fiyatlara olumlu yansıyacak ve dolayısıyla daha kaliteli, nitelikli ürünleri daha az maliyetle sahiplenmiş olacağız." diye konuştu.

Aydın, yeni sera yapan herkesi kapsayacağını belirttiği paketin, atıl seraların üretime katılması, modernizasyonu, onarımı, tadilatı, el değiştirmesi, mevcut olanın onarımı ve tamirini içerdiğini dile getirdi.

Hüseyin Aydın, böylece kapasiteyi ve verimliliği artırmayı amaçladıklarını belirtti.

- 2 yıla kadar ödemesiz dönem

Serasını yenilemek isteyen ya da yeni sera yatırımı yapmak isteyen herkese kaliteli finansman sağlayacaklarına işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"İki önemli unsurdan birisi vade. İki yıla kadar ödemesiz bir dönem veriyoruz. Totalde 7 yıla kadar vade vereceğiz. Peki 7 yıl gerekiyor mu, bizim yaptığımız çalışmalar, teknik arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar bu söylediğimiz tarzdaki bir sera üretimiyle, yatırımıyla çok daha kısa vadede bunun tamamen geri dönüşümü mümkün. Ama biz buna rağmen daha rahat hareket edebilsin diye 7 yıla kadar vade verebileceğiz. Tabii bu vade yatırım kredisi için. Total yatırım kredisi ise kurguladığınız seraya göre."

Üreticilerin vade kadar fiyat avantajıyla da karşılaşacaklarını anlatan Aydın, yatırımın yüzde 75'ine kadar kredi vereceklerini bildirdi.

Aydın, "Sera 100 birimlik bir yatırımsa 75 birimini biz yatırım kredisi olarak vereceğiz." dedi.

- Hazine ve Maliye Bakanlığından sübvansiyon desteği

Yatırım tamamlandıktan sonra bir de işletme kredisi vereceklerine değinen Aydın, şu bilgileri verdi:

"İşletme kredisini de 14 ay vadede vereceğiz. 10 milyon liraya kadar olan yatırımlarda Hazine ve Maliye Bakanlığının sübvansiyon desteği var. Bu da yüzde 8,25 bir yatırım kredisinin faiz oranıdır. Daha küçük ölçekte, farklı yapıda alırsanız o biraz daha nitelik arz ediyor. Bu biraz daha ortalama. Bugünkü koşullarda 7 yıl vadeli bir kredi, yüzde 8,25 faiz oranı son derece cazip, uygun faiz oranı, 10 milyon liraya kadar. 2020 yılına kadar da bunu devam ettireceğiz."

- "Uygulama bugün başlamıştır"

İşletme kredilerindeki birim maliyetlerini de güncellediklerini belirten Aydın, ürün bütçelerini cari ve piyasa koşullarına uygun hale getirdiklerini ifade etti.

Artık bu işi yapanın cebinden para çıkmasın, sağa sola borçlanmasın diye Ziraat Bankası olarak böyle bir uygulama yaptıklarını ifade eden Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Öncelikle seracılığın yoğun yapıldığı Antalya, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu ve Türkiye'nin bütün bölgelerinde bugünden itibaren bu kredi uygulaması başlamıştır. Hangi Ziraat Bankası şubesine giderseniz bu ürün başlamıştır. İster halen olan olsun, ister tamirat, tadilat, ister çalışmayanı, satın alma olsun, isterse yeni yapım olsun. Bunların üretim dönemi, yapım dönemi genelde nisan, mayıs, haziran ama bize bugünden itibaren başvurursanız kredilerinizi de hazır hale getireceğiz. Dolayısıyla inşaat dönemi başladığında hiç zaman kaybetmeden bir an önce üretime dönmesi için hazır hale getirebiliriz."

Doğal afetlere değinen Aydın, Antalya'daki hortum olayını örnek gösterdi. Türkiye'nin farklı bölgelerinde doğal afetlerin yaşanabildiğini dile getiren Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğal afetler tarımsal üretimin kaçınılmaz realitesi. Bu olaylardan etkilenmiş tüm üreticilerimizin kredilerini yeniden vadelendiriyoruz. Eğer hasar gördüyse onlara yeniden onarım için kredi veriyoruz. 'Yok ben kendi imkanlarımla yapacağım ama gelen krediyi geri çağırmayın' diyorsanız onlara da uzun ödenecek yeni vadeler veriyoruz. Bir kez daha tekerrür etmemesi için Allah'a dua ediyoruz, geçmiş olsun diyoruz. Ziraat Bankası'nın dün olduğu gibi, bugün de yarın da bu tarz olaylar yaşandığında iş ortaklarımızın yanında olacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum."