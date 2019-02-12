Seracılık Kredi Paketi Türk tarımı için büyük fırsat

BURSA (AA) - Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Hazine destekli Ziraat Bankası kredi paketinin seracılık için önemli olduğunu vurgulayarak "Bu kredi paketi Türkiye tarımı için büyük fırsat." ifadesini kullandı.

Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, yeni açıklanan kredi paketiyle sera yatırımlarının desteklenmesi, seralarda sebze üretiminin ve verimliliğinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Seralarda üretilen ürün miktarının açıkta üretilenden daha fazla olduğunu dile getiren Matlı, muz yetiştiriciliğinde toplam üretimin yüzde 75'inin, salatalıkta yüzde 60'nın, sivri biberde yüzde 42'sinin, sofralık domateste yüzde 45'inin, patlıcanda ise yüzde 32'sinin seralarda üretildiğin aktardı.

Matlı, seracılık işletmelerinde ısıtma giderlerinin, yetiştirme mevsimi, bölge ve ürün tipine bağlı olarak değişmekle birlikte, toplam maliyetin yaklaşık yüzde 25-40'ını oluşturduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"1 dekar modern seranın kurulum maliyeti ortalama 40 ile 60 bin avro arasında değişmektedir. Elektrik enerjisi üretimi, ısınma, seracılık, endüstriyel ürün kurutması, kültür balıkçılığı gibi birçok alanda ciddi maliyet avantajı sağlayan jeotermal kaynaklar açısından zengin olan Bursa, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar gibi illerimizde, var olan kaynaklarımızı daha etkin kullanabilirsek, iklim risklerini minimize edip, ihracatta ürün çeşitliliğimizi artırabiliriz. Bu kredi paketi Türkiye tarımı için büyük fırsat."

Türkiye'de örtü altı yetiştiricilik dendiğinde ilk akla gelen şehirlerin Antalya, Mersin ve Adana olduğunu belirten Matlı, bugün örtü altı yetiştiriciliğinde bu üç ilin, toplam üretimin yüzde 75'ini tek başına karşıladığını bildirdi.

Matlı, Türkiye'de yıllık 7,8 milyon ton üretim yapıldığını, Bursa'da ise bin 72 dekar alanda örtü altı tarım uygulandığını ifade etti.

Yaş sebze meyve fiyatlarındaki artışın önlenmesi ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla seracılık yatırımları için hazırlanan yeni seracılık kredi paketinin, 8 Şubat itibarıyla yürürlüğe girdiğini, yatırım yapmak isteyenlerin Ziraat Bankası şubelerine başvurması gerektiğini belirten Matlı, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 752 bin dekar sera alanı var. Bu alanların 86 bin dekarı cam ve 355 bin dekarı da plastik sera. 120 bin dekarı yüksek tünel, 191 bin dekarı alçak tünel ve sadece 13 bin dekarlık yani yaklaşık yüzde 2'lik bir alanda modern seracılık yapılıyor. Modern seralar üretiminin yüzde 70'ini ihraç ediyor. Avrupa'da ihracatta son sırada ve en düşük fiyatla ürün satan ülke Türkiye. Bu veriler seracılıkta önemli fırsatlar olduğunu gösteriyor."