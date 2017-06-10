Seralarda ramazan mesaisi

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi kentlerden Bilecik'in Söğüt ilçesinin köylerine gelen mevsimlik tarım işçileri, geçimlerini sağlamak için ramazanda da yüksek sıcaklıktaki seralarda çalışmaya devam ediyor.

Genellikle Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan, sebze üretiminin yoğun yapıldığı, "Marmara'nın Küçük Antalyası" olarak nitelendirilen Söğüt'e gelen işçiler, kurdukları çadırlardan erken saatlerde sera ve tarlalara gidiyor.

Günlük 45 lira yevmiyeyle çalışan tarım işçilerinin, sıcaklığı yüksek seralardaki ramazan mesaileri kolay olmuyor. Oruçlu işçiler, bazen iftar saatine kadar çalışıyor.

Bazı kadınlar, naylondan çadırlarda iftara hazırlık yaparken, bazı tarım işçileri de sera sahiplerinin hazırladığı yemekle oruçlarını açıyor.

Yakacık köyü muhtarı Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine, bölge insanının geçimini seracılıkla sağladığını söyledi.

Bölgede yaklaşık 3 bin 500 dönüm seranın bulunduğunu ifade eden Yıldırım, "Yaz sezonunda Sakarya Vadisi'ndeki köylerde ortalama bin ile bin 500 arasında tarım işçisi çalışıyor. Mevsimlik işçiler, nisanın ortalarında köyümüze geliyorlar. Tabii ramazan ayında olmamız dolayısıyla işçiler, sera içinde yaklaşık 35 derece sıcakta çalışmak zorunda kalıyor. Oruç tutan işçilerimize elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

- "Her işin bir zorluğu var"

Sera sahibi Seyithan Can da tarım işçilerini seraya getirdiklerini ve günlük bir ton salatalık topladıklarını belirtti.

Hem kendilerinin hem de işçilerin kazandığını dile getiren Can, "İşçiler serada sıcağın altında çalışırken zorlanıyor ama her işin bir zorluğu var. Yapacak bir şey yok, ürünlerimizi kaldırmak zorundayız." diye konuştu.

Mevsimlik işçilerin sorumlularından olan ve aynı zamanda seralarda çalışan Abdurrahman Kartal ise Adana'dan geldiğini, sıcakta çalışmanın ne demek olduğunu iyi bildiğini anlattı.

Kartal, 4 yıldır Bilecik ve Eskişehir'deki tarım alanlarına geldiklerini kaydederek, "Ramazanda oruçluyken çalışmak tabii zor ama ekmek davası, çalışmazsan olmuyor. Ramazan bizi etkiliyor ama çalışmak zorundayız. Biz mevsimlik kalıyoruz." dedi.

Şanlıurfa'dan gelen Nimet Soylu da ramazanda sıcağın ve susuzluğun kendisini zorlamasına rağmen ekmek parası için çalışmak zorunda olduğunu bildirdi.



