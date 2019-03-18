Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin dünya Trabzon Ferit Parlak
Hepsiburada’ya yeni CEO
Hepsiburada’ya yeni CEO
Her ses bir nefes
Her ses bir nefes
İkinci ödülü aldı
İkinci ödülü aldı
Küba'da değişim yaptı
Küba'da değişim yaptı
Ezberler bozulacak
Ezberler bozulacak

"Seraların artışı hazır fideye talebi de artıracak"

- TÜRKTOB Başkanı Savaş Akcan: - "Modern seraların artışı hazır fideye olan talebi de artıracak. Fide sektörümüz her açıdan bu artışı karşılamaya hazır"

banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Savaş Akcan, modern sera sayısındaki artışın hazır fideye olan talebi de artıracağını belirterek, "Fide sektörümüz her açıdan bu artışı karşılamaya hazır. "ifadesini kullandı.

Akcan, yazılı açıklamasında, Türkiye'de fide sektörünün cirosunun 350 milyon doları aştığını belirtti.

Örtü altı sebzeciliğin tamamında ve açık alanların yüzde 75'inde hazır fide kullanıldığına işaret eden Akcan, birkaç yıl içinde açık alanlarda da yüzde 100 oranında hazır fide kullanılacağını öngördüklerini bildirdi.

Akcan, hazır fide sektörünün seracılığın lokomotifi olduğunu kaydederek, "Modern seraların artması için Ziraat Bankası tarafından verilen, yatırımın yüzde 75'ine kadar olan kısmını sağlayan, 2 yılı ödemesiz toplam 7 yıl vadeli, yüzde 8,25 faizli kredi paketi ciddi bir talep yarattı. Modern seraların artışı hazır fideye olan talebi de artıracak. Fide sektörümüz her açıdan bu artışı karşılamaya hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de 2000 yılında 150 milyon fide üretilirken, bu sayının 2010'da 2 milyar 600 bine, 2018'de de 4 milyara yükseldiğini belirten Akcan, fide sektörünün yakaladığı başarının artması için üretimin modern seralarda, otomatik sulama, gübreleme ve havalandırma teknikleriyle yapılması gerektiğini ifade etti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FideSavaş AkcanSeraTÜRKTOB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5