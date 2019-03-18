"Seraların artışı hazır fideye talebi de artıracak"

ANKARA (AA) - Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Savaş Akcan, modern sera sayısındaki artışın hazır fideye olan talebi de artıracağını belirterek, "Fide sektörümüz her açıdan bu artışı karşılamaya hazır. "ifadesini kullandı.

Akcan, yazılı açıklamasında, Türkiye'de fide sektörünün cirosunun 350 milyon doları aştığını belirtti.

Örtü altı sebzeciliğin tamamında ve açık alanların yüzde 75'inde hazır fide kullanıldığına işaret eden Akcan, birkaç yıl içinde açık alanlarda da yüzde 100 oranında hazır fide kullanılacağını öngördüklerini bildirdi.

Akcan, hazır fide sektörünün seracılığın lokomotifi olduğunu kaydederek, "Modern seraların artması için Ziraat Bankası tarafından verilen, yatırımın yüzde 75'ine kadar olan kısmını sağlayan, 2 yılı ödemesiz toplam 7 yıl vadeli, yüzde 8,25 faizli kredi paketi ciddi bir talep yarattı. Modern seraların artışı hazır fideye olan talebi de artıracak. Fide sektörümüz her açıdan bu artışı karşılamaya hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de 2000 yılında 150 milyon fide üretilirken, bu sayının 2010'da 2 milyar 600 bine, 2018'de de 4 milyara yükseldiğini belirten Akcan, fide sektörünün yakaladığı başarının artması için üretimin modern seralarda, otomatik sulama, gübreleme ve havalandırma teknikleriyle yapılması gerektiğini ifade etti.



