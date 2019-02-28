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Seramiksan, ISH Frankfurt 2019 Fuarı'na katılacak

- Şirket, 11-15 Mart'ta Frankfurt'ta gerçekleştirilecek fuarda, farklı zevklere hitap eden yeni vitrifiye ürünlerini sergileyecek

Seramiksan, ISH Frankfurt 2019 Fuarı'na katılacak
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İSTANBUL (AA) - Seramiksan, 11-15 Mart'ta Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenecek ISH 2019 Fuarı'nda, farklı zevklere hitap eden yeni vitrifiye ürünlerini sergileyecek.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, UNICERA Fuarı'nda 2019 koleksiyonunu sunmasının hemen ardından katılacağı ISH 2019 Fuarı'nda, fonksiyonel ve sürdürülebilir farklı renk ve modeldeki vitrifiye ürün grubunu, sektör profesyonellerinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

ISH 2019 Fuarı'nda Seramiksan, vitrifiye ürün grubunda yer alan 2,5-4 litre su ile fonksiyon yapan ve su tasarrufu sağlayan, çevre dostu yeni oval ve kare takımlarını sergileyecek. Ayrıca, ilk kez bu yıl UNICERA'da sergilediği, banyolara yepyeni bir soluk getiren Aura tezgah üstü lavabo serisini sıra dışı çizgileri, ince tasarımı ve 7 farklı renk alternatifiyle ziyaretçilerinin beğenisine sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seramiksan Türkiye Satış Müdürü M. Süreyya Çağlar, sektörün en önemli fuarlarından biri olan UNICERA'da, ilkleri ve yenilikleri gerçekleştirdikleri yeni ürünleri, sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerin beğenisine sunduktan hemen sonra ISH 2019 Fuarı'na hazırlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gelişen tasarım dünyası ve teknoloji ile beraber günümüz dünyasında, banyo ve tuvaletler artık sadece ihtiyaçların görüldüğü mekanlar olmaktan çıkarak insanların kendilerini rahat hissettikleri, konforlu zaman geçirdikleri, aynı zamanda da gözlerine ve bedenlerine hitap eden yaşam alanları olarak konumlanıyor. Biz de Türkiye’nin en önemli vitrifiye üreticilerinden biri olarak, her zevke ve ihtiyaca uygun, tüketicinin yaşam tarzını yansıtan, farklı renk ve modeldeki ürünlerimizi ISH 2019 Fuarı'nda sergileyeceğiz."


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ISH 2019 Fuarı’SERAMİKSAN
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