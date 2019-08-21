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Seramiksan’dan Fishbone koleksiyonu

- Türkiye’de ilk kez kalıptan üretilen Fishbone Koleksiyonu; benzersiz formu ile farklı beğenilere hitap eden mekanlar tasarlanmasına olanak sağlıyor

Seramiksan’dan Fishbone koleksiyonu
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İSTANBUL(AA) - Seramiksan, son tüketicinin ve profesyonellerin değişen ihtiyaçlarına yönelik tasarladığı teknoloji ve tasarım odaklı Fishbone koleksiyonuyla fark yaratıyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, balıksırtı olarak adlandırılan ve Türkiye’de ilk defa kalıptan üretilen chevron modeli ile Fishbone Koleksiyonu; küçük alanlar için ideal çözümler sağlıyor, mekanları genişletiyor, büyük alanları ise tekdüzelikten kurtarıyor.

Fishbone Koleksiyonu; ahşap, mermer, beton ve patchwork görünümlerinin bir araya geldiği, Classic Wood, Nordik , Loft , Cement-Art , Soho, Matrix , Ladin, Illusion ve Nova olarak 9 farklı seriden oluşuyor. İçerisinde yer alan dokuz farklı serinin bütünsel uyum içinde kullanılabildiği koleksiyon, dekorasyon dünyasına damga vuran ve yaratıcılığı ön plana çıkaran Mix&Match döşeme şekli ile kalıpları kırarak, sofistike ve yaratıcı mekanlar vaat ediyor. 40x60cm ebadında ve porselen karo olarak üretilen Fishbone Koleksiyonu, hem mat hem parlak alternatifleriyle farklı yüzey kullanımı imkanı sağlıyor.

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