Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya tarımsal
Göztepe'de büyük sevinç
Göztepe'de büyük sevinç
Özel projesini tanıttı
Özel projesini tanıttı
TSKB’ye yeni atama
TSKB’ye yeni atama
Rigorent’ten Hibrit Atağı!
Rigorent’ten Hibrit Atağı!
“Temiz bir dünya için 'Denizi Şansa Bırakma' diyoruz“
'Denizi Şansa Bırakma'

Seramiksan'dan "Rusty Serisi"

- Loft dekorasyon tarzını endüstriyel görünüm ile yeniden harmanlayan seri, sahip olduğu paslı yüzey görünümü ile mekanlara yaşanmışlık hissi veriyor

Seramiksan'dan
banner17

İSTANBUL (AA) - Seramiksan'ın, loft dekorasyon tarzını endüstriyel görünüm ile yeniden harmanlayan Rusty Serisi, sahip olduğu paslı yüzey görünümü ile mekanlara yaşanmışlık hissi veriyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, 1950'li yıllarda New York’ta ortaya çıkan endüstriyel dekorasyon akımı, eski fabrika ve depoların yaşam alanlarına dönüştürülmesiyle son dönemin popüler dekorasyon trendleri arasında bulunuyor.

Seramiksan’ın yaratıcılık ve özgünlük vadeden bu akımdan ilham alarak tasarladığı "Rusty Serisi" modern yaşam alanlarının vazgeçilmezi olmaya aday. Loft dekorasyon tarzını endüstriyel görünüm ile yeniden harmanlayan seri, sahip olduğu paslı yüzey görünümü ile mekanlara yaşanmışlık hissi veriyor.

Konut, ticari alan ve dış cephe kullanımına uygunluğuyla kullanım avantajı sunan Rusty Serisi, 60x120 ve 60x60 santimetre ebatlarında porselen karo olarak üretiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
SERAMİKSAN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5