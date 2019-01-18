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Seramiksan'dan UNICERA'ya özel koleksiyon

- Seramiksan, 5-9 Şubat'ta düzenlenecek olan "UNICERA İstanbul Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı"nda, porselen ve duvar karolarındaki yeniliklerini tanıtacak

Seramiksan'dan UNICERA'ya özel koleksiyon
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İSTANBUL (AA) - Seramiksan, 5-9 Şubat'ta düzenlenecek olan "UNICERA İstanbul Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı"nda, porselen ve duvar karolarındaki yeniliklerini tanıtacak.

Seramiksan'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "İyi Tasarım Herkesin Hakkı" mottosuyla tasarımlara imza atan Seramiksan'ın yeni koleksiyonunda, son tüketici ve mimarların değişen ihtiyaçlarına yönelik tasarladığı teknoloji ve tasarım odaklı ürünler ön plana çıkıyor.

Verilen bilgiye göre, Türkiye'de ilk kez üretilen Fishbone Koleksiyonu, UNICERA'da ilk kez sektör profesyonellerinin ve ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Seramiksan'ın UNICERA'ya özel olarak hazırladığı koleksiyonda, 1800'lü yılların ihtişamını yaşam alanlarına taşımak isteyenler için tasarladığı ‘"Victorian Serisi’", "Andezit Serisi", "Orion Serisi" yer alıyor.

Seramiksan, yeni ebatlarıyla İtalya'nın ünlü Calacatta mermerinden ilham alınarak tasarlanan, beyaz üzerine gri damarlı görünümü ile "Silver Calacatta" ve doğanın dingin ruhunu yaşam alanlarına taşıyan ahşap dokulu "Wood Dream" serileri ile son dönem dekorasyon trendlerini tüketiciyle buluşturuyor.

2019 yılının öne çıkan dekorasyon trendlerinden olan mermeri, şık ve etkileyici tasarımlarla yeniden yorumlayan Seramiksan, 30x90, 30x60 ve 25x50 cm ebatlı duvar karosu serileri, Lasa, Alves, Gris, Vega, Rio, Santana, Aspendos, Sava ve Poseidon'dan oluşan yeni serilerini Unicera'da sergileyecek.

Dünyadaki en modern vitrifiye üretim tesisi ile el değmeden vitrifiye üretebilen Seramiksan, mat ve parlak renklerden oluşan farklı formların bir arada buluştuğu ince kenarlı tezgahüstü lavabo koleksiyonu Aura ve çevre dostu yeni nesil vitrifiye ürünlerinin de yer aldığı koleksiyonunu Unicera'da, sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

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Anahtar Kelimeler:
SERAMİKSAN
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