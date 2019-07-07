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Seramiksan'dan Zen serisi

İSTANBUL(AA) - Seramiksan, yeni serisi Zen ile yaşam alanlarında huzurlu ve dingin bir atmosfer oluşturuyor.Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, buzulların karakteristik katmanlarından ilham alan seri, ev dekorasyonunda açık renklerin ferah...

Seramiksan'dan Zen serisi
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İSTANBUL(AA) - Seramiksan, yeni serisi Zen ile yaşam alanlarında huzurlu ve dingin bir atmosfer oluşturuyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, buzulların karakteristik katmanlarından ilham alan seri, ev dekorasyonunda açık renklerin ferah ve huzurlu dünyasına yer vermek isteyenlerin tercihi oluyor.

Yalın tasarımı ve sadeliğinin yanı sıra şıklığı ile de dikkati çeken Zen serisi, parlak ve pürüzsüz dokusu sayesinde mekanlarda ferahlık hissi yaratıyor.

50x50 santimetre ebadı ile banyo ve mutfak gibi iç mekan kullanımına uygun olan seri, beyaz ve grej renkleriyle küçük ve dar mekanları aydınlık ve keyifli hale getirecek.



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Anahtar Kelimeler:
SERAMİKSANZen Serisi
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