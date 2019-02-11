Seramiksan'ın yenilikçi ürünleri UNICERA Fuarı’nda ilgi gördü

İSTANBUL (AA) - Seramiksan, Cnr Expo’da düzenlenen UNICERA Seramik Banyo Mutfak fuarında, teknoloji ve tasarımı öne çıkaran 2019 yılı koleksiyonu ile dikkati çekti.



Seramiksan açıklamasına göre, "İyi Tasarım Herkesin Hakkı" temasıyla başarılı tasarımlara imza atan 5-9 Şubat tarihlerinde Cnr Expo’da düzenlenen UNICERA Seramik Banyo Mutfak fuarında, teknoloji ve tasarımı öne çıkaran 2019 yılı koleksiyonuyla ilgi gördü.



Unicera’ya özel olarak hazırlanan, Türkiye’de ilk kez ve sadece Seramiksan tarafından üretilen Fishbone Koleksiyonu, UNICERA’da ilk defa görücüye çıkarıldı. Sahip olduğu benzersiz formu ile sektör profesyonelleri ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören koleksiyon, ahşap, mermer, andezit, cement ve patchwork görünümlerinin bir araya geldiği, Classic Wood, Nordik , Loft , Cement-Art , Soho, Matrix , Ladin, Illusion ve Nova olarak 9 farklı seriden oluşuyor.





- UNICERA’ya özel koleksiyon





Açıklamaya göre , Seramiksan’ın UNICERA’ya özel olarak hazırladığı koleksiyonda, 1800'lü yılların ihtişamını yaşam alanlarına taşımak isteyenler için tasarladığı "Victorian Serisi", geçmişten bugüne uzanan Victorya tarzı dekorasyon stilini yansıtıyor.

Koleksiyon da ayrıca Nostaljik Arnavut kaldırımı görünümü ile balkonlara İtalyan havası katan ‘’Andezit Serisi’’ ile adını gökyüzünün en parlak yıldızından alan siyah ve beyaz mermerin çekiciliğini banyolara yansıtan "Orion Serisi" yer alıyor. Seramiksan, 12x24,5 cm yeni ebatlarıyla İtalya’nın ünlü Calacatta mermerinden ilham alınarak tasarlanan, beyaz üzerine gri damarlı görünümü ile "Silver Calacatta" ve doğanın dingin ruhunu yaşam alanlarına taşıyan ahşap dokulu "Wood Dream" serileri ile son dönem dekorasyon trendlerini sektör profesyonelleri ve ziyaretçileriyle buluşturdu.





- "Fishbone koleksiyonumuz, UNICERA'DA ilgi odağı oldu"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Seramiksan Türkiye Satış Müdürü M. Süreyya Çağlar, sektörün en önemli fuarlarından biri olan UNICERA'da, yeni ürünleri sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerle buluşturduklarını dile getirdi.



İlkleri ve yenilikleri gerçekleştirdikleri koleksiyonlarının fuarda büyük beğeni toplamasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Çağlar, şunları kaydetti:



"Bu yıl ilk kez Unicera'da görücüye çıkardığımız, Türkiye’de ilk ve tek sadece Seramiksan tarafından üretilen, alışılmışın dışında benzersiz forma sahip "Fishbone Koleksiyonumuz", UNICERA'da ilgi odağı oldu. Seramiksan olarak teknoloji anlamında Türkiye'nin çok üstündeyiz. Hem tasarım anlamında, hem de kullandığımız ileri teknoloji olarak bakıldığında, benzersiz forma sahip Fishbone’un ilk kez Seramiksan tarafından üretilmesi ve yine böyle bir ürünü son tüketiciyle ilk biz buluşturduğumuz için mutlu ve gururluyuz. Gelişen tasarım dünyası ve teknoloji ile beraber değişen banyo kavramı, tüketicinin yaşam tarzını yansıtarak, konforlu ve keyifli hoş vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanlarına dönüşüyor."