Serap Girgin Baykal yeni köyünü yazdı

Deneyimleyerek, Araştırarak Yazmak Bir Yaşam Biçimidir

Nihayet sonunda çalışma ofisim hazır

Köydeyim diye öyle kaytarmak yok

Otur masanın başına çalış Serap Girgin Baykal

"Artık emekliyim, köydeyim yan gelip yatayım" gibi bir lüksüm yok

Zaten böyle bir lüksüm yaşamım boyunca hiç olmadı...

Tatilleri hiç sevmezdim...

Okul tatilleri de dahil...

"Neden kapanırdı okul?" hiç anlamazdım...

Sanki bir şeyleri kaçırıyor, atlıyor gibiydim

Tatillerde bile bir sonraki yılın derslerine hazırlanırdım

Acelem neyse?...

İlerleyen yaşımın verdiği deneyimle söylüyorum ki:

İşleyen demir ışıldar

Çalışmak güzeldir

Çalışmak özgürlüktür

Çalışmak disiplindir

Emekli de olsanız kendinizi sanki iş başında gibi hissedeceksiniz

O masaya otururken heyecan duyacaksınız...

Yaşam deneyimlerinizi, gözlemlerinizi, anılarını kaleme alırken;

ciddi ciddi çalışacaksınız..

Köyde tarım kooperatifleri ve kadın çiftçiler üzerine çalışıyorum...

Bu yıl organik tarım yaptım kendi evimin bahçesinde

Başarılı da oldum

Kompost gübreyi kendim ürettim

Doğada hiçbir şey atılmaz, dönüştürülür

Bizim evde de hiç sebze ve meyve atıkları çöpe gitmez, kompost kovasına gider.

Sonra onlar toprak kazılıp içine yani doğaya geri verilir.

Komşular soruyor: "Sizin domatesler , biberler ne güzel oldu? diye.

Ben de organik gübre diyorum.

Biz de kullanıyoruz, ama olmuyor diyorlar

Anlatıyorum: kendiniz yapın diye...

Uyguladılar sonuç hemen farketti

Çevreye, doğaya saygı budur

Sana verilen nimetin değerini bileceksin.

Bugün 29 Ağustos, yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı

Bayramınız kutlu olsun

Ben çok çalışıyorum haberiniz olsun...

Bayramda da çalışacağım

Bu yüzden sosyal medyada günde sadece 2 saat iznim var...

Bu kendi iç disiplinimden dolayı kendime verdiğim izin...

Onda da sizin için yazıyorum...

Kalın sağlıcakla

Serap Girgin Baykal