Serap Girgin Baykal yeni köyünü yazdı

Deneyimleyerek, Araştırarak Yazmak Bir Yaşam Biçimidir
Nihayet sonunda çalışma ofisim hazır
Köydeyim diye öyle kaytarmak yok
Otur masanın başına çalış Serap Girgin Baykal
"Artık emekliyim, köydeyim yan gelip yatayım" gibi bir lüksüm yok
Zaten böyle bir lüksüm yaşamım boyunca hiç olmadı...
Tatilleri hiç sevmezdim...
Okul tatilleri de dahil...
"Neden kapanırdı okul?" hiç anlamazdım...
Sanki bir şeyleri kaçırıyor, atlıyor gibiydim
Tatillerde bile bir sonraki yılın derslerine hazırlanırdım
Acelem neyse?...
İlerleyen yaşımın verdiği deneyimle söylüyorum ki:
İşleyen demir ışıldar
Çalışmak güzeldir
Çalışmak özgürlüktür
Çalışmak disiplindir
Emekli de olsanız kendinizi sanki iş başında gibi hissedeceksiniz
O masaya otururken heyecan duyacaksınız...
Yaşam deneyimlerinizi, gözlemlerinizi, anılarını kaleme alırken;
ciddi ciddi çalışacaksınız..
Köyde tarım kooperatifleri ve kadın çiftçiler üzerine çalışıyorum...
Bu yıl organik tarım yaptım kendi evimin bahçesinde
Başarılı da oldum
Kompost gübreyi kendim ürettim
Doğada hiçbir şey atılmaz, dönüştürülür
Bizim evde de hiç sebze ve meyve atıkları çöpe gitmez, kompost kovasına gider.
Sonra onlar toprak kazılıp içine yani doğaya geri verilir.
Komşular soruyor: "Sizin domatesler , biberler ne güzel oldu? diye.
Ben de organik gübre diyorum.
Biz de kullanıyoruz, ama olmuyor diyorlar
Anlatıyorum: kendiniz yapın diye...
Uyguladılar sonuç hemen farketti
Çevreye, doğaya saygı budur
Sana verilen nimetin değerini bileceksin.
Bugün 29 Ağustos, yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı
Bayramınız kutlu olsun
Ben çok çalışıyorum haberiniz olsun...
Bayramda da çalışacağım
Bu yüzden sosyal medyada günde sadece 2 saat iznim var...
Bu kendi iç disiplinimden dolayı kendime verdiğim izin...
Onda da sizin için yazıyorum...
Kalın sağlıcakla
Serap Girgin Baykal