Serap Mar: KKTC’de yatırım fırsatları toplantısına bekliyoruz

Düzenlediği ses getiren etkinlikleri bilinen Serap Mar bu defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’nde (KKTC) yatırım fırsatlarını gündeme getiriyor. Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin (YAPDER) ortak akıl toplantıları kapsamında düzenlenen etkinlikte “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Yeni Dönem Yatırım Fırsatları ve Yeni İş Yapış Biçimleri” konusu ele alınacak.

Aynı zamanda Ekonomi Gazetecileri Derneği üyesi olan Serap Mar toplantıda KKTC’de son seçimlerden sonra ve pandemi döneminde yaşanılan sıkıntılı sürecin ardından ortaya çıkan fırsatların konuşulacağı bilgisini verdi.

Bilgi paylaşımı toplantısı 12 Kasım Perşembe günü saat 21.00’de yapılacak etkinlik zoom üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Toplantıya giriş Meeting ID: 843 7379 4411 Passcode: 902743 şifrelerini kullanarak yapılacak.

Moderatörlüğünü Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak’ın üstlendiği toplantının açılış konuşmasını Türk Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası Derneği Başkanı Prof. Uğur Özgöker yapacak. Toplantının konuşmacıları ise Caria Estates North Cyprus Director Hakan Okur ve Tempo CEO’su Cemal Murat Akar olacak.