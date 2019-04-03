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Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları

ANKARA (AA) - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) yılın ikinci dönemi serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları, 6-7 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.TÜRMOB'un...

Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları
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ANKARA (AA) - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) yılın ikinci dönemi serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları, 6-7 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuyla serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının tarihleri belli oldu.

Buna göre, ilk kez sınava başvuracak adayların, 15 Mayıs itibarıyla stajlarını fiilen tamamlamış olmaları ve staj bitirme belgelerinin dosyalarında bulunması gerekiyor.

İlk kez sınava katılacaklar için başvuru tarihleri 8 Nisan-6 Mayıs, tekrar katılacaklar için 6 Mayıs-14 Haziran olarak belirlendi.

Sınavlar, 6-7 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.


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Resmi GazeteSerbest Muhasebeci Mali Müşavirlik SınavlarıTÜRMOB
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