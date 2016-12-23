Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak

ANKARA (AA) - Enerjisa Üst Yöneticisi Kıvanç Zaimler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun elektrikte serbest tüketici limitinin yıllık 3 bin 600 kilovatsaatten 2 bin 400 kilovatsaate düşürmesi kararına ilişkin, "Tam serbest ve rekabetçi bir piyasa hem sektöre hem de elektrik kullanıcılarına çok büyük fırsatlar sağlayacak." ifadesini kullandı.

Enerjisa'dan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Zaimler, enerji sektörünün öncelikli gündem maddelerinden biri olan bu uygulamanın piyasanın serbestleşmesi konusunda atılmış önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Zaimler, söz konusu kararı olumlu bulduklarını ve bundan sonrası için de sektörün tüm paydaşlarının, tam serbest piyasaya geçiş için atılması gereken adımları desteklemesi gerektiğini kaydetti.

Enerjisa olarak serbest piyasanın getireceği rekabetçi yapıya hazır olduklarını belirten Zaimler, "Elektrik enerjisi sektörünün lider ve öncü markası olarak yeni dönemde serbest tüketici niteliğindeki tüm müşterilerimize ihtiyaçlarına özel tarifeler sunmanın yanı sıra, onların hayatlarını kolaylaştıracak ve katma değer yaratacak ürün ve çözümleri de sağlayacağız. Tam serbest ve rekabetçi bir piyasa hem sektöre hem de elektrik kullanıcılarına çok büyük fırsatlar sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.