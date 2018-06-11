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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

- Dolar 4,4820 liradan, avro 5,2900 liradan haftaya başladı

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,4820 liradan, avro 5,2900 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 4,4800 liradan alınan dolar, 4,4820 liradan satılıyor. 5,2880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,2900 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 4,4910 lira, avronun satış fiyatı ise 5,2830 lira olmuştu.

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Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları
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