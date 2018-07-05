İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,6730 liradan, avro 5,4720 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,6710 liradan alınan dolar, 4,6730 liradan satılıyor. 5,4700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,4720 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,6770 lira, avronun satış fiyatı ise 5,4500 lira olmuştu.
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
- Dolar 4,6730 liradan, avro 5,4720 liradan güne başladı
05 Temmuz 2018 Perşembe 09:07
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,6730 liradan, avro 5,4720 liradan güne başladı.