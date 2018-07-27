İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,8600 liradan, avro 5,6620 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,8580 liradan alınan dolar, 4,8600 liradan satılıyor. 5,6600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6620 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8170 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6330 lira olmuştu.
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
- Dolar 4,8600 liradan, avro 5,6620 liradan güne başladı
27 Temmuz 2018 Cuma 09:03
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,8600 liradan, avro 5,6620 liradan güne başladı.