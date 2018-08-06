İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,1150 liradan, avro 5,9120 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,1130 liradan alınan dolar, 5,1150 liradan satılıyor. 5,9100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9120 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,0840 lira, avronun satış fiyatı ise 5,8920 lira olmuştu.
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
- Dolar 5,1150 liradan, avro 5,9120 liradan haftaya başladı
06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:03
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,1150 liradan, avro 5,9120 liradan haftaya başladı.