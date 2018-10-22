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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dolar 5,6440 liradan, avro 6,5020 liradan haftaya başladı

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6440 liradan, avro 6,5020 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 5,6420 liradan alınan dolar 5,6440 liradan satılıyor. 6,5000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5020 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6450 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4890 lira olmuştu.
 

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