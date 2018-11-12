İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,4740 liradan, avro 6,1950 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,4720 liradan alınan dolar 5,4740 liradan satılıyor. 6,1930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1950 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4800 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2190 lira olmuştu.
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolar 5,4740 liradan, avro 6,1950 liradan haftaya başladı
12 Kasım 2018 Pazartesi 09:02
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,4740 liradan, avro 6,1950 liradan haftaya başladı.