Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Kara vergi UBM Turkey Vergi cenneti ülkeler
Yüzleri gülüyor
Yüzleri gülüyor
Yağış bekleniyor
Yağış bekleniyor
Genel Müdür oldu
Genel Müdür oldu
213 projeye teşvik
213 projeye teşvik
Sanofi'ye müdür oldu
Sanofi'ye müdür oldu

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dolar 5,4740 liradan, avro 6,1950 liradan haftaya başladı

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
banner17

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,4740 liradan, avro 6,1950 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,4720 liradan alınan dolar 5,4740 liradan satılıyor. 6,1930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1950 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4800 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2190 lira olmuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
SERBEST PİYASADolar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1