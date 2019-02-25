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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

- Dolar 5,3180 liradan, avro 6,0360 liradan haftaya başladı

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3180 liradan, avro 6,0360 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 5,3160 liradan alınan dolar, 5,3180 liradan satılıyor. 6,0340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0360 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3260 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0430 lira olmuştu.

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