İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3060 liradan, avro 6,0410 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,3040 liradan alınan dolar, 5,3060 liradan satılıyor. 6,0390 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0410 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3010 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0260 lira olmuştu.
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
- Dolar 5,3060 liradan, avro 6,0410 liradan güne başladı
27 Şubat 2019 Çarşamba 09:05
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3060 liradan, avro 6,0410 liradan güne başladı.