İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3290 liradan, avro 6,0740 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,3270 liradan alınan dolar, 5,3290 liradan satılıyor. 6,0720 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0740 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2950 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0320 lira olmuştu.
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
- Dolar 5,3290 liradan, avro 6,0740 liradan güne başladı
28 Şubat 2019 Perşembe 09:05
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3290 liradan, avro 6,0740 liradan güne başladı.