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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

- Dolar 5,3450 liradan, avro 6,0790 liradan güne başladı

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3450 liradan, avro 6,0790 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,3430 liradan alınan dolar, 5,3450 liradan satılıyor. 6,0770 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0790 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3230 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0720 lira olmuştu.

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Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları
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