İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3780 liradan, avro 6,1150 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,3760 liradan alınan dolar, 5,3780 liradan satılıyor. 6,1130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1150 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3890 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1380 lira olmuştu.
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
- Dolar 5,3780 liradan, avro 6,1150 liradan haftaya başladı
04 Mart 2019 Pazartesi 09:08
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3780 liradan, avro 6,1150 liradan haftaya başladı.