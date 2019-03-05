İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3860 liradan, avro 6,1020 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,3840 liradan alınan dolar, 5,3860 liradan satılıyor. 6,1000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1020 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3770 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1020 lira olmuştu.
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
- Dolar 5,3860 liradan, avro 6,1020 liradan güne başladı
05 Mart 2019 Salı 09:14
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3860 liradan, avro 6,1020 liradan güne başladı.