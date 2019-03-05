Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Avustralya ÇEVKO endonezya ekonomi mersin
SKAL ve Tarihi Pera
SKAL ve Tarihi Pera
Sahte plaka uyarısı
Sahte plaka uyarısı
Kadın isterse yapar
Kadın isterse yapar
Gripte Mart alarmı!
Gripte Mart alarmı!
 ISTAC'tan eğitim atağı
 ISTAC'tan eğitim atağı

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

- Dolar 5,3860 liradan, avro 6,1020 liradan güne başladı

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
banner17

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3860 liradan, avro 6,1020 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,3840 liradan alınan dolar, 5,3860 liradan satılıyor. 6,1000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1020 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3770 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1020 lira olmuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5