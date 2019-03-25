İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6250 liradan, avro 6,3650 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,6230 liradan alınan dolar, 5,6250 liradan satılıyor. 6,3630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3650 lira olarak belirlendi.
Cuma kapanışta doların satış fiyatı 5,6210 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3530 lira olmuştu.
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
- Dolar 5,6250 liradan, avro 6,3650 liradan haftaya başladı
25 Mart 2019 Pazartesi 09:01
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6250 liradan, avro 6,3650 liradan haftaya başladı.