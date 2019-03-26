İstanbul serbest piyasada dolar 5,5780 liradan, avro 6,3160 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,5760 liradan alınan dolar, 5,5780 liradan satılıyor. 6,3140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3160 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6060 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3570 lira olmuştu.
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolar 5,5780 liradan, avro 6,3160 liradan güne başladı
26 Mart 2019 Salı 09:03
İstanbul serbest piyasada dolar 5,5780 liradan, avro 6,3160 liradan güne başladı.