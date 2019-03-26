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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dolar 5,5780 liradan, avro 6,3160 liradan güne başladı

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 5,5780 liradan, avro 6,3160 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,5760 liradan alınan dolar, 5,5780 liradan satılıyor. 6,3140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3160 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6060 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3570 lira olmuştu.

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