İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,5600 liradan, avro 6,2470 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,5580 liradan alınan dolar, 5,5600 liradan satılıyor. 6,2450 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2470 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,5250 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2260 lira olmuştu.
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolar 5,5600 liradan, avro 6,2470 liradan güne başladı
02 Nisan 2019 Salı 09:04
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,5600 liradan, avro 6,2470 liradan güne başladı.