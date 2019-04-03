İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,5920 liradan, avro 6,2820 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,5900 liradan alınan dolar, 5,5920 liradan satılıyor. 6,2800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2820 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,5760 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2570 lira olmuştu.
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
- Dolar 5,5920 liradan, avro 6,2820 liradan güne başladı
03 Nisan 2019 Çarşamba 09:04
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,5920 liradan, avro 6,2820 liradan güne başladı.