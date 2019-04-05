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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

- Dolar 5,6120 liradan, avro 6,3050 liradan güne başladı

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6120 liradan, avro 6,3050 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,6100 liradan alınan dolar, 5,6120 liradan satılıyor. 6,3030 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3050 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,5970 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2890 lira olmuştu.

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