Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6470 liradan, avro 6,3440 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 5,6450 liradan alınan dolar, 5,6470 liradan satılıyor. 6,3420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3440 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,5980 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2910 lira olmuştu.