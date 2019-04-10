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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dolar 5,6970 liradan, avro 6,4210 liradan güne başladı

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6970 liradan, avro 6,4210 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,6950 liradan alınan dolar, 5,6970 liradan satılıyor. 6,4190 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4210 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6910 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4230 lira olmuştu.

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SERBEST PİYASAKapalıçarşıDöviz
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