İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6970 liradan, avro 6,4210 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,6950 liradan alınan dolar, 5,6970 liradan satılıyor. 6,4190 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4210 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6910 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4230 lira olmuştu.
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolar 5,6970 liradan, avro 6,4210 liradan güne başladı
10 Nisan 2019 Çarşamba 09:07
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6970 liradan, avro 6,4210 liradan güne başladı.