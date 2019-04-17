İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7620 liradan, avro 6,5420 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7600 liradan alınan dolar, 5,7620 liradan satılıyor. 6,5400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5420 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8130 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5700 lira olmuştu.
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolar 5,7620 liradan, avro 6,5420 liradan güne başladı
17 Nisan 2019 Çarşamba 09:00
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7620 liradan, avro 6,5420 liradan güne başladı.