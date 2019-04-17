Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin Trabzon LOCARD
Fındıkta kahverengi tehdit!
Fındıkta kahverengi tehdit!
Sanayiye “askeri“ görev
Sanayiye “askeri“ görev
Bir market daha açtı
Bir market daha açtı
Talep arttı
Talep arttı
İyi Geceler Ekonomi
İyi Geceler Ekonomi

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dolar 5,7620 liradan, avro 6,5420 liradan güne başladı

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
banner17

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7620 liradan, avro 6,5420 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,7600 liradan alınan dolar, 5,7620 liradan satılıyor. 6,5400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5420 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8130 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5700 lira olmuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
PiyasalarDöviz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5