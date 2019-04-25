İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8850 liradan, avro 6,5770 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,8830 liradan alınan dolar, 5,8850 liradan satılıyor. 6,5750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5770 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8850 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5900 lira olmuştu.
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
- Dolar 5,8850 liradan, avro 6,5770 liradan güne başladı
25 Nisan 2019 Perşembe 09:01
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8850 liradan, avro 6,5770 liradan güne başladı.