İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,9580 liradan, avro 6,6870 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,9560 liradan alınan dolar, 5,9580 liradan satılıyor. 6,6850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6870 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9580 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6890 lira olmuştu.
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
- Dolar 5,9580 liradan, avro 6,6870 liradan güne başladı
01 Mayıs 2019 Çarşamba 09:32
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,9580 liradan, avro 6,6870 liradan güne başladı.