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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

- Dolar 5,9750 liradan, avro 6,6790 liradan güne başladı

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 5,9750 liradan, avro 6,6790 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,9730 liradan alınan dolar, 5,9750 liradan satılıyor. 6,6770 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6790 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9690 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6860 lira olmuştu.

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