Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon mersin seminer dünya ekonomi
Hoş geldin kayısı!
Hoş geldin kayısı!
Akbatı'dan şarkılar geçti
Akbatı'dan şarkılar geçti
THY ile LOT anlaştı
THY ile LOT anlaştı
Ova pamukla buluştu
Ova pamukla buluştu
Patateste ilk 10'dayız
Dünyada ilk 10'dayız!

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

- Dolar 5,7390 liradan, avro 6,5340 liradan haftaya başladı

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
banner17

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7390 liradan, avro 6,5340 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 5,7370 liradan alınan dolar, 5,7390 liradan satılıyor. 6,5320 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5340 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8140 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5880 lira olmuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
PiyasalarDöviz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5