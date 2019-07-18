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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dolar 5,6780 liradan, avro 6,3920 liradan güne başladı

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 5,6780 liradan, avro 6,3920 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,6760 liradan alınan dolar, 5,6780 liradan satılıyor. 6,3900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3920 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6910 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3870 lira olmuştu.
 

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