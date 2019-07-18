İstanbul serbest piyasada dolar 5,6780 liradan, avro 6,3920 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,6760 liradan alınan dolar, 5,6780 liradan satılıyor. 6,3900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3920 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6910 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3870 lira olmuştu.
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolar 5,6780 liradan, avro 6,3920 liradan güne başladı
18 Temmuz 2019 Perşembe 09:05
İstanbul serbest piyasada dolar 5,6780 liradan, avro 6,3920 liradan güne başladı.