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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dolar 5,6690 liradan, avro 6,3640 liradan haftaya başladı

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6690 liradan, avro 6,3640 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 5,6670 liradan alınan dolar, 5,6690 liradan satılıyor. 6,3620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3640 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6440 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3460 lira olmuştu.
 

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