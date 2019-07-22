İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6690 liradan, avro 6,3640 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,6670 liradan alınan dolar, 5,6690 liradan satılıyor. 6,3620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3640 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6440 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3460 lira olmuştu.
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolar 5,6690 liradan, avro 6,3640 liradan haftaya başladı
22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:05
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6690 liradan, avro 6,3640 liradan haftaya başladı.