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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dolar 5,7000 liradan, avro 6,3820 liradan güne başladı

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 5,7000 liradan, avro 6,3820 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,6980 liradan alınan dolar, 5,7000 liradan satılıyor. 6,3800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3820 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6790 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3780 lira olmuştu.

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