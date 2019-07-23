İstanbul serbest piyasada dolar 5,7000 liradan, avro 6,3820 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,6980 liradan alınan dolar, 5,7000 liradan satılıyor. 6,3800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3820 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6790 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3780 lira olmuştu.
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolar 5,7000 liradan, avro 6,3820 liradan güne başladı
23 Temmuz 2019 Salı 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7000 liradan, avro 6,3820 liradan güne başladı.