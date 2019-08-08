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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dolar 5,4800 liradan, avro 6,1620 liradan güne başladı

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,4800 liradan, avro 6,1620 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,4780 liradan alınan dolar, 5,4800 liradan satılıyor. 6,1600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1620 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4800 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1570 lira olmuştu.

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