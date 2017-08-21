Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Palladium ekonomi doğa
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor

Serbest piyasada fındık, sezona 9,50 liradan başladı

- Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: - "Çiftçimiz serbest piyasa yerine TMO'yu tercih edebilir. Ofis 10,50 liradan alım yapıyor. Randıman farkıyla bu rakam daha da yükselmekte"

Serbest piyasada fındık, sezona 9,50 liradan başladı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, serbest piyasada 2017 ürünü fındığın kilogramı, yeni sezonda 9,50 liradan satılmaya başlandı.
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Ağustos'ta hasadına başlanılan yeni mahsul fındığın, bugünden itibaren pazarda yerini aldığını söyledi.
Bugün itibarıyla serbest piyasada yeni sezonun resmen başladığını dile getiren Karan, Giresun serbest piyasasında 50 randıman fındığın kilogramının 9,50 liradan sezonu açtığını belirtti.
Pazarda fındık fiyatını çiftçinin izleyeceği politika ve tavrın belirleyeceğini ifade eden Karan, şunları kaydetti:
"Piyasa beklentimizin altında bir rakamdan açıldı. Bu rakamı kabul etmiyoruz. O nedenle üreticilerimizden emeklerinin karşılığını alma adına fındıklarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Pazara ürün indirmesinler. Çiftçimiz serbest piyasa yerine TMO'yu tercih edebilir. TMO bugünden itibaren alımlara başladı ve randevu veriyor. Ofis 10,50 liradan alım yapıyor. Randıman farkıyla bu rakam daha da yükselmekte. Piyasa şartlarından daha da iyi."
Karan, çiftçilerden emanete fındık vermemelerini de istedi.
Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu ise fındık fiyatını serbest piyasadaki arz talep dengesinin belirleyeceğine işaret ederek, "Her yıl eylülde pazara yoğun ürün gelmekte. Bu yıl da öyle olacak. Fiyat tahminlerini şimdiden yapmak doğru olmaz. Bekleyip göreceğiz." ifadelerini kullandı.
- TMO alım sezonunu açtı
Öte yandan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Giresun'da 2017 ürünü fındık alım sezonunu açtı.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, ofisin Aksu Mahallesi'nde oluşturulan merkezinde alımlar için tüm hazırlıklar tamamlandı. Bugünden itibaren de ürün teslim etmek isteyen çiftçilere randevu verilmeye başlandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2017 ürünü FındıkFİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi BayraktarGiresun Ticaret Borsası Başkanı Temel YanıkoğluGiresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin KaranSezon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5